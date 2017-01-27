Костин выбыл из строя до конца мая, а не до июля

Отец форварда московского "Динамо" Клима Костина, являющегося лидером европейского рейтинга драфта-2017 по версии центрального скаутского бюро НХЛ, Сергей Костин сообщил, что сын восстановится от травмы плеча к началу июня. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист выбыл из строя до 18 июля.

- Он выбыл из строя не до июля, а до конца мая, если верить тому, что сказал в Штутгарте доктор, в первую неделю июня он уже должен играть в полную силу, - цитирует ТАСС Костина. - Операция была в среду на прошлой неделе, восстанавливаться он начнет через шесть недель. Решение проводить операцию не в России, а в Германии принимал генеральный директор "Динамо" Андрей Николаевич Сафронов. Спасибо клубу за это.

Нам сказали, что за рубежом он высоко котируется, драфт для него неизбежен, но я в душе не хотел этого - да, драфт это праздник, но ни Артемий Панарин, ни Никита Зайцев не были задрафтованы и уехали в те команды, которым они были нужны. Теперь даже если он поедет мастером, то выбирать клубы не сможет. До этого так же получилось с Канадской хоккейной лигой: он поехал в "Кутинай", который его задрафтовал, а хотел в другой клуб отправиться.

Он мне сказал, что в "Тампе" играл бы за тарелку супа, говорит об этом клубе лет с 10-11. Кроме того, в Словакии на Мемориале Глинки мы познакомились с генменеджером "Тампы" Стивом Айзерманом.