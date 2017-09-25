Коскиранта восстановился от травмы и сыграет против "Барыса"

СКА объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса". Отметим, что в состав армейцев вернулся нападающий Ярно Коскиранта, который не выходил на лед с 6 сентября. Все это время форвард восстанавливался от травмы.

Также на лед выйдет защитник Андрей Зубарев, который пропускал две предыдущие встречи из-за дисквалификации.

Состав СКА выглядит следующим образом:

Шестеркин (Мельничук);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Барабанов;

Хафизуллин – Херсли, Широков – Коскиранта – Калинин;

Зубарев – Зуб, Гусев – Прохоркин – Плотников;

Рыков, Дергачев – Каблуков – Кетов, Мальцев.