Коскиранта восстановился от травмы и сыграет против "Барыса"

СКА объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса". Отметим, что в состав армейцев вернулся нападающий Ярно Коскиранта, который не выходил на лед с 6 сентября. Все это время форвард восстанавливался от травмы.
Также на лед выйдет защитник Андрей Зубарев, который пропускал две предыдущие встречи из-за дисквалификации.
Состав СКА выглядит следующим образом:
Шестеркин (Мельничук);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Барабанов;
Хафизуллин – Херсли, Широков – Коскиранта – Калинин;
Зубарев – Зуб, Гусев – Прохоркин – Плотников;
Рыков, Дергачев – Каблуков – Кетов, Мальцев.
Совсем скоро начинаем встречу в Астане!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 25 сентября 2017 г.
Алга, наш СКА! #БАРСКА pic.twitter.com/mc57mCOx6A
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