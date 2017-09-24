СКА на своем официальном сайте сообщил, что вратарь команды Микко Коскинен стал отцом. Супруга 29-летнего финского голкипера Каролина родила ему сына.

- Вес мальчика, которого назвали Лукасом, 2852 грамма, рост – 48 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, - говорится в сообщении клуба. - Хоккейный клуб СКА поздравляет Микко с появлением на свет первенца и желает его семье счастья и здоровья!

Напомним, в этом сезоне Коскинен принял участие в 10 матчах, пропустив 9 шайб.Две встречи он провел "на ноль".