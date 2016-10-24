Коскинен, Парлетт, Козун и Красиков - лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов девятой игровой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Микко Коскинен из СКА, он помог своей команде победить в трех гостевых матчах, отразив 96,2 процента бросков по своим воротам. Кроме того, одну встречу он отыграл на ноль, а его коэффициент надежности составил 0,96.

Лучшим защитником признан Блэйк Парлетт из "Медвешчака", который в трех матчах одержал со своей командой три победы и набрал 3 (0+3) очка. Также на его счету 5 блокированных бросков и 5 силовых приемов.

Лучшим нападающим признан Брэндон Козун из "Локомотива", который помог команде добиться трех побед и набрал 6 (4+2) очков при общем показателе полезности "+4".

Лучшим новичком признан голкипер "Сибири" Алексей Красиков, помогший своей команде одержать победу по буллитам над ЦСКА. В двух играх он отразил 95,7 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,89.