Коскинен и Кошечкин в воротах СКА и "Металлурга" в четвертом матче финала

Стали известны составы команд на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом". Отметим, что ворота петербургского клуба вторую встречу кряду будет защищать Микко Коскинен, у "Магнитки" с первых минут играет Василий Кошечкин, отразивший в прошлой встрече 58 бросков по своим воротам.
В четвертом звене у СКА на лед выйдет Александр Хохлачев вместо Сергея Широкова.
Составы выглядят следующим образом:
СКА:
Коскинен (Шестеркин); Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;
Рукавишников – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов; Зуб – Зубарев, Хохлачев – Прохоркин – Плотников; Рыков – Хафизуллин, Дергачев – Каблуков – Кетов.
"Металлург":
Кошечкин (Самсонов); Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов; Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Тимкин; Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Семин; Дронов, Платонов – Калетник – Денис Казионов, Железков.