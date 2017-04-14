Коскинен и Кошечкин в воротах СКА и "Металлурга" в четвертом матче финала

Стали известны составы команд на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом". Отметим, что ворота петербургского клуба вторую встречу кряду будет защищать Микко Коскинен, у "Магнитки" с первых минут играет Василий Кошечкин, отразивший в прошлой встрече 58 бросков по своим воротам.

В четвертом звене у СКА на лед выйдет Александр Хохлачев вместо Сергея Широкова.

Составы выглядят следующим образом:

СКА:

Коскинен (Шестеркин); Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;

Рукавишников – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов; Зуб – Зубарев, Хохлачев – Прохоркин – Плотников; Рыков – Хафизуллин, Дергачев – Каблуков – Кетов.

"Металлург":

Кошечкин (Самсонов); Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов; Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Тимкин; Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Семин; Дронов, Платонов – Калетник – Денис Казионов, Железков.

Текстовая трансляция матча СКА - "Металлург"