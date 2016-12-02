21:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кошечкин проводит 600-й матч в чемпионатах России

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Матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" стал для вратаря магнитогорского "Металлурга" Василия Кошечкина 600-м в чемпионатах России. Голкипер "Магнитки" стал всего лишь четвертым представителем своего амплуа, добравшимся до этой отметки. Большее количество встреч провели только Александр Вьюхин (726), Виталий Еремеев (642) и Максим Соколов (605). Кошечкин дебютировал в Суперлиге в 2003 году в составе "Лады". Помимо тольяттинского клуба он выступал за "Ак Барс", "Северсталь" и магнитогорский "Металлург".

Кошечкин является рекордсменом КХЛ по матчам среди вратарей. Сегодняшняя игра стала для него 388-й. У ближайшего преследователя – Константина Барулина из "Сочи" – 367. (Кирилл БУРДАКОВ)

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