Кошечкин превзошел собственный рекорд на 15 сэйвов

В третьем матче финальной серии против СКА голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин отразил 58 бросков и превзошел собственный рекорд, установленный в 2014 году и повторенный два дня назад, на 15 сэйвов. Кошечкин в четвертый раз отбил более 35 шайб в игре финала Кубка Гагарина. По разу эту отметку преодолевали Эрик Эрсберг, Карри Рамо и Александр Еременко (Кирилл БУРДАКОВ).

Вратари, отражавшие более 35 бросков в финальных матчах Кубка Гагарина