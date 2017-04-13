00:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кошечкин превзошел собственный рекорд на 15 сэйвов

0
0
0
0

В третьем матче финальной серии против СКА голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин отразил 58 бросков и превзошел собственный рекорд, установленный в 2014 году и повторенный два дня назад, на 15 сэйвов. Кошечкин в четвертый раз отбил более 35 шайб в игре финала Кубка Гагарина. По разу эту отметку преодолевали Эрик Эрсберг, Карри Рамо и Александр Еременко (Кирилл БУРДАКОВ).

Вратари, отражавшие более 35 бросков в финальных матчах Кубка Гагарина

Дата

Голкипер

Клуб

Соперник

Счет

Броски

Отраженные

12.04.2017

Василий КОШЕЧКИН

Металлург Мг

СКА (г)

1:2 ОТ

60

58

10.04.2017

Василий КОШЕЧКИН

Металлург Мг

СКА (д)

3:1

44

43

30.04.2014

Василий КОШЕЧКИН

Металлург Мг

Лев (д)

7:4

47

43

19.04.2012

Карри РАМО

Авангард

Динамо М (г)

2:1 ОТ

39

38

23.04.2012

Александр ЕРЕМЕНКО

Динамо М

Авангард (д)

5:2

40

38

14.04.2011

Эрик ЭРСБЕРГ

Салават Юлаев

Атлант (г)

0:4

42

38

19.04.2016

Василий КОШЕЧКИН

Металлург Мг

ЦСКА (г)

3:1

37

36
0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...