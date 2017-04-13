Кошечкин превзошел собственный рекорд на 15 сэйвов

В третьем матче финальной серии против СКА голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин отразил 58 бросков и превзошел собственный рекорд, установленный в 2014 году и повторенный два дня назад, на 15 сэйвов. Кошечкин в четвертый раз отбил более 35 шайб в игре финала Кубка Гагарина. По разу эту отметку преодолевали Эрик Эрсберг, Карри Рамо и Александр Еременко (Кирилл БУРДАКОВ).
Вратари, отражавшие более 35 бросков в финальных матчах Кубка Гагарина
|
Дата
|
Голкипер
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Броски
|
Отраженные
|
12.04.2017
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
СКА (г)
|
1:2 ОТ
|
60
|
58
|
10.04.2017
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
СКА (д)
|
3:1
|
44
|
43
|
30.04.2014
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
Лев (д)
|
7:4
|
47
|
43
|
19.04.2012
|
Карри РАМО
|
Авангард
|
Динамо М (г)
|
2:1 ОТ
|
39
|
38
|
23.04.2012
|
Александр ЕРЕМЕНКО
|
Динамо М
|
Авангард (д)
|
5:2
|
40
|
38
|
14.04.2011
|
Эрик ЭРСБЕРГ
|
Салават Юлаев
|
Атлант (г)
|
0:4
|
42
|
38
|
19.04.2016
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
ЦСКА (г)
|
3:1
|
37
|
36