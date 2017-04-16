Кошечкин – MVP плей-офф КХЛ

Вратарь магнитогоского "Металлурга" Василий Кошечкин признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. Это первая подобная награда в карьере 34-летнего голкипера. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Кошечкин принял участие в 16 матчах, пропустив 34 шайбы и отразив 567 бросков (94,3 процента).

В третьем матче финальной серии со СКА вратарь "Магнитки" отразил 58 бросков, установив новый рекорд плей-офф. "Металлург" уступил в серии в пяти матчах (1-4).

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА.