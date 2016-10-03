Кошечкин и Коварж - в числе лучших игроков недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов шестой игровой недели. Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), в трех гостевых матчах одержавший две сухие победы. Кошечкин отразил 98,82 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,37 (оба показателя – лучшие в КХЛ).

Лучшим защитником признан Максим Гончаров ("Салават Юлаев"), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы. Гончаров не завершил ни один из проведенных матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). На счету защитника "Салавата Юлаева" – победный гол в матче с "Авангардом", а также 6 блокированных бросков и 3 силовых приема.

Лучшим нападающим признан Ян Коварж ("Металлург" Мг), в четырех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 6 (4+2) очков при показателе полезности (+4). На счету Коваржа – победные шайбы в играх с "Авангардом" и "Сибирью". Нападающий "Магнитки" нанес 13 бросков в створ ворот, а также трижды заставлял соперников нарушать на себе правила и зарабатывал для своей команды большинство.

Лучшим новичком признан защитник Тимур Фаткуллин ("Металлург" Нк), в трех матчах набравший 2 (1+1) очка при показателе полезности (+1) и нанесший три броска по воротам. В среднем 19-летний защитник "Кузни" проводил на льду 15 минут 9 секунд.