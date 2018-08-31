Корягин покинул "Динамо"

Московское "Динамо" и защитник Глеб Корягин расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует пресс-служба бело-голубых. 24-летний россиянин в прошедшем сезоне сделал четыре результативных передачи в 42 матчах КХЛ. Воспитанник СДЮШОР "Динамо" за четыре сезона в составе бело-голубых сыграл 180 матчей, в которых набрал 20 (3+17) очков.

– "Динамо" благодарит Глеба Корягина за выступления в составе клуба и желает удачи в дальнейшей карьере, – отмечается в сообщении.