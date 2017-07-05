Корягин, Орлов, Галиев - "заложники" старого "Динамо"

Как стало известно "СЭ", сразу несколько хоккеистов, имеющих отношение к системе московского "Динамо", попали в неприятную ситуацию после смены юридического лица и руководства клуба. Так, два молодых защитника бело-голубых - Глеб Корягин и Егор Орлов, - которые проводили концовку сезона-2016/17 в других командах КХЛ ("Лада" и "Югра"), а после окончания чемпионата вернулись в столицу, стали "заложниками" непонятного юридического казуса.

Права на хоккеистов принадлежат старому клубу - "АНО ОХК Динамо", однако вчера Дисциплинарный комитет лиги не рассматривал заявления Корягина и Орлова вместе с остальными 42 хоккеистами, при этом им запрещено на данный момент тренироваться с любым клубом КХЛ.

В подобной ситуации находится и экс-нападающий системы "Вашингтона" Станислав Галиев, который решил вернуться в Россию, - права на него в КХЛ также принадлежат "АНО ОХК Динамо". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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