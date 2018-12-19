Корпоратив "Авангарда"-2018: пострадавших нет

Пресс-служба "Авангарда" выложила фото с новогоднего корпоратива команды. Снимок в омском клубе подписали с иронией.

"Корпоратив "Аванграда" в 2018: пострадавших нет", - говорится в сообщении клуба в Твиттере.

Скорее всего, в пресс-службе "Авангарда" вспомнили прошлогоднюю ситуацию, когда на новогоднем корпоративе произошла потасовка между хоккеистами. Тогда по слухам подрались Михаил Фисенко и Андрей Стась.

Руководство клуба и сами игроки отказались от комментариев, но 3 января Стась вышел на игру в маске, которую носят при переломе носа, и с ссадинами на лице.