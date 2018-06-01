Коростелев возвращается в ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании пробного контракта с нападающим Никитой Коростелевым, сообщается на официальном сайте клуба. 21-летний россиянин примет участие в предсезонном сборе армейцев.

Коростелев, воспитанник ЦСКА, с 14 лет играет за океаном. Прошлый сезон он частью провел "Питерборо", частью в фарм-клубе "Монреаля" "Лавале", который выступает в АХЛ. За первых нападающий сыграл 64 матча и набрал 75 (30+45) очков, за вторых – 10 матчей, занеся в свой актив один гол и одну результативную передачу.