Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре матча за покидание скамейки запасных во время матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала". КХЛ оставила без изменений наложенное на него наказание - двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры, дисквалифицировала его на три игры и подвергла денежному штрафу. Поскольку дисциплинарный штраф до конца игры стал для него повторным, то к трем играм автоматически добавилась еще одна.

В текущем сезоне на счету Коробова 26 матчей и 3 (1+2) очка.