23:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Коробов дисквалифицирован на четыре матча

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Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре матча за покидание скамейки запасных во время матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала". КХЛ оставила без изменений наложенное на него наказание - двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры, дисквалифицировала его на три игры и подвергла денежному штрафу. Поскольку дисциплинарный штраф до конца игры стал для него повторным, то к трем играм автоматически добавилась еще одна.

В текущем сезоне на счету Коробова 26 матчей и 3 (1+2) очка.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/17/336297.html

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