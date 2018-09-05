Кормье может подумать над получением казахстанского гражданства

Новичок "Барыса" Патрис Кормье допускает, что со временем может получить казахстанское гражданство. Также 28-летний канадец в шутку назвал главного тренера астанинцев Андрея Скабелку ужасным специалистом.

– Знаю, что Найджел (Доус. – Прим. "СЭ"), Бойд и Боченски играли за сборную. Пока такого разговора не было, но если предложат, конечно, подумаю. Если понравится в Астане, почему бы и нет.

– Как вам тренер в новой команде?

– Просто ужасно. Шучу (смеется). Умный мужик, все грамотно объясняет. У нас была длинная предсезонка, но нам давали перевести дух. Слышал, в Омске у него была неплохая команда, здорово играла в своей зоне, так что мы выстроим здорово оборону, ну и шайбочку в ворота начнем заводить.

– Как Андрей Скабелка обрисовал вашу роль в команде?

– Пока меня используют в тройке с Мэттом Фрэттином и Романом Старченко, и нас выпускают против главных сил соперника. С "Авангардом" на предсезонке – против звена Доуса. Так что моя задача – качественно обороняться, лезть под кожу лидерам и заставлять и злить их. Не забываю и в атаке, и всегда готов помочь в большинстве и меньшинстве, чтобы команда побеждала. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия интервью с Патриком Кормье