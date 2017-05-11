Корешков покинет пост президента "Барыса"

Генеральный менеджер сборной Казахстана Александр Корешков покидает пост президента "Барыса", информирует "Р-Спорт". Ожидается, что на посту его сменит президент "Алматы" Аскар Шопобаев. Также Корешков завершил работу в сборной Казахстана.

"Барыс" в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил магнитогорскому "Металлургу". Корешков занимал пост президента "Барыса" с марта 2015 года.

- Решение примет попечительский совет хоккейного клуба "Барыс", давайте подождем официальной информации, - отметил президент Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин.