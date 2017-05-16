Корешков назначен главным тренером "Барыса"

Попечительский совет "Барыса" совместно с руководством, обсудив все кандидатуры, определились с составом тренерского штаба, информирует официальный сайт клуба.

Главным тренером команды назначен Евгений Корешков. Его помощниками станут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов.

Молодежную команду "Снежные Барсы" возглавит Сергей Старыгин. Отметим, что ранее "СЭ" уже сообщал о назначении Корешкова. На посту главного тренера "Барыса" он сменил Эдуарда Занковца.