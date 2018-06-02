Контракт Ковалева с "Куньлунем" рассчитан на два года

Алексей Ковалев рассказал, что его контракт с "Куньлунем" в качестве помощника Юсси Таполы рассчитан на два сезона. Китайский клуб объявил о назначении Ковалева 18 мая.

- Контракт у меня на два года, а о распределении обязанностей мы еще не говорили, - цитирует ТАСС Ковалева. - Это будет решаться уже в процессе работы, когда мы увидим команду, поймем, что ей нужно, чего мы хотим от нее добиться и как будем этого добиваться.

Отметим, что для Ковалева это первое место работы в качестве тренера.

В прошедшем сезоне "Куньлунь" не сумел пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, заняв 12-место в Восточной конференции.