Константин Пархоменко подписал контракт с "Автомобилистом"

"Автомобилист" подписал двусторонний контракт с нападающим Константином Пархоменко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на два года.

Пархоменко является воспитанником новокузнецкого "Металлурга". Он начал карьеру в "Кузнецких Медведях", за пять сезонов принял участие в 176 матчах МХЛ, набрав 134 (56+78) очка. В прошлом сезоне он записал на свой счет 85 (36+49) баллов в 65 встречах при показателе полезности "+44". В КХЛ он сыграл девять игр и забросил две шайбы.