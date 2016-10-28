Константин Панов: "Игра "Югры" в первом периоде с "Ак Барсом" ни в какие ворота не лезет"

Хоккеисты "Югры" очень слабо провели матч регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" и должны сделать выводы из своей игры, подчеркнул форвард Константин Панов. Команда из Ханты-Мансийска в четверг в гостях проиграла казанцам со счетом 1:4, пропустив три шайбы в первые 14 минут. Следующий матч "Югра" проведет 29 октября в гостях с "Нефтехимиком".

– Мы провалили абсолютно первый период, – приводит "Р-Спорт" слова Панова. – Не выполнили установку нашего тренера, вышли заталкивать шайбу, оголив тылы. Может, немного перегорели. Команда, на что-то претендующая, не имеет права так поступать. Команда наша относительно молодая. Каждая игра непредсказуема, но турнирная таблица не дает права на ошибку, нужно цепляться за каждый матч, против любого соперника. Нам сейчас нельзя выборочно подходить к играм. Еще раз повторю: так, как играли мы в первом периоде – это же ни в какие ворота не лезет. Всем стоит крепко подумать над своей игрой.