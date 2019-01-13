Константин Окулов: "Весной ЦСКА покажет свою лучшую игру"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов в интервью "Известиям" после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (6:0) отметил, что команда покажет лучшую игру в плей-офф. Форвард в этой игре набрал 3 очка.

– Как оцените свою игру во встрече с "Трактором"?

– Мне повезло набрать три очка, но это работа всей нашей пятерки. Ребята помогли мне принять шайбу в выгодной позиции – передачи на меня со стороны партнеров были очень хороши. Отлично сыграли "5 на 4", и в целом рад, что удалось убедительно обыграть "Трактор". Тем более шесть заброшенных шайб – это здорово для зрителей, которые практически заполнили арену.

– ЦСКА уже с первых минут имел преимущество в два гола, а к середине второго периода по сути решил исход встречи. Не скучно было потом доигрывать?

– Кому не понравится забивать голы? Очень позитивно сложился для нас матч. Мы стараемся не терять концентрацию и не сбавлять темп, даже когда ведем в счете в несколько шайб, поэтому нам было не трудно продолжить играть на пределе своих возможностей всю встречу.

– Команду встряхнуло недавнее выездное поражение от ярославского "Локомотива" (0:1)?

– Не то чтобы встряхнуло. Мы все-таки профессиональная команда и всегда должны быть собраны. Неважно, выигрываем мы или проигрываем, настрой на следующий матч всегда должен быть максимальным. Но поражение в Ярославле расстроило – проиграли "Локомотиву" уже вторую игру в сезоне. Однако после этой неудачи у нас все шло в рабочей обстановке – тренер указал на все ошибки, над которыми надо поработать. Думаю, мы исправимся и весной покажем свою лучшую игру.