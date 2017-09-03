Константин Окулов: "В ЦСКА есть конкуренция, но ее нет на льду или в раздевалке"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов признался, что ему хотелось забить в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (3:1), за которую выступал ранее. Также форвард подчеркнул, что его не смущает высокая конкуренция в команде.

– Хотелось забить "Сибири", как Шалунов?

– Конечно, хотелось забить. В любой игре хочется, а не конкретно "Сибири". Понятно, что есть какие-то особенные чувства – это ведь твой родной клуб. Но во время игры об этом стараешься не думать. Теперь это – соперник. Просто хотел сыграть как можно лучше.

– Не нервирует, что даже после удачных матчей вас сажают в запас, потому что масса конкурентов?

– Не нервирует. Все у нас хорошо, мы как большая дружная семья. Так что все спокойно в команде, и никаких проблем это не доставляет.

– Борис Михайлов говорит, что в такой ситуации, что сложилась в ЦСКА, игроки должны идти по трупам, как было в его время, чтобы закрепиться в составе. Вы готовы идти по трупам?

– Не то чтобы идти по трупам. Конечно, у нас есть конкуренция в команде. Но ее нет на льду или в раздевалке. Мы – семья. И не пытаемся друг с другом драться или выяснять отношения. Да, мы стараемся доказывать тренеру, что более достойны, но во время игры сплачиваемся и играем только на команду. Никто не думает о том, чтобы выделиться, сыграть лучше кого-то другого.

– Чаще всего вас ставят на фланг, хотя вы – природный центр.

– Мне без разницы, лишь бы ставили. Надо уметь играть везде – и в центре, и на фланге. Да, школу я прошел на позиции центрфорварда, в молодежной команде тоже играл центрального, но в первой команде "Сибири" стали потихоньку ставить на край, сейчас в ЦСКА тоже ставят на край. Я уже привык, спокойно играю, поэтому никаких тяжелых моментов нет. (Игорь ЕРОНКО)