Константин Окулов: "У "Барыса" великолепная реализация большинства"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после победы над "Сибирью" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ему было приятно увидеть поддержку болельщиков от команды соперника.

– Была хорошая игра, с очень сильной поддержкой хозяев со стороны болельщиков. Наша команда справилась, сыграли хорошо и забросили свои шайбы, – цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.

– Вас и других бывших игроков "Сибири" очень хорошо встретили трибуны.

– Конечно, мне очень приятно, что болельщики так поддержали нас, несмотря на то, что мы играли за другой клуб. Я всегда буду помнить о том, как они поддерживали нас.

– Что думаете о следующем сопернике?

– Будет очень тяжелая и интересная встреча. Многое будет зависеть от игры в большинстве. Нам лучше не удаляться в этом матче, у "Барыса" великолепная реализация большинства, все знают, сколько Доус забросил шайб. Надо избегать удалений, но если такая ситуация произойдет, то надо будет бороться еще усерднее. И самим забивать.