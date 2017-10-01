Константин Окулов: "Наш вояж в ВХЛ прошел нормально, никаких проблем не возникло"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после победы над "Торпедо" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что к заброшенным шайбам привели хорошие действия всей команды. Он также добавил, что его поездка в ВХЛ прошла нормально.

Напомним, что ранее ЦСКА отправил Окулова, Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова, Павла Карнаухова и Никиту Макеева в ВХЛ для получения игровой практики.

– Наш вояж в высшую лигу прошел нормально, съездили и поиграли, никаких проблем не возникло, – сказал Окулов. - Даже хорошо, что были всей тройкой, где-то нашли свою "химию". Нам это только пошло в плюс. Мы с самого начала сезона играем вместе, но тут получили больше времени. Этот опыт принесли и на КХЛ, надеюсь, что это нам поможет в дальнейшем.

– Может, другим теперь стоит в ВХЛ съездить, если вы после такой командировки столько забиваете?

– Это вопрос к главному тренеру. У нас все заслуживают играть в КХЛ.

– Восемь часов дороги из Учалов до Нижнего Тагила перенесли нормально?

– Перенесли это с позитивом. В МХЛ тоже ездили столько. Самолетами перемещаться приятнее, но и от этой поездки остались только позитивные моменты.

– "Торпедо" не пропускало три матча подряд.

– Хорошо, что сразу же забили, игра пошла как нам надо. Но к заброшенным шайбам привели хорошие действия всей команды. "Торпедо" не первый год играет в активной манере, поэтому мы были к этому готовы. (Михаил ЗИСЛИС)