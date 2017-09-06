Константин Курашев: "Сочи" в матче против минского "Динамо" будет физически тяжело"

Ассистент главного тренера "Сочи" Константин Курашев в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" отметил, что сочинцы пребывают в отличном настроении. Специалист также добавил, что минчане будут лучше физически готовы.

– Прекрасное настроение, лучше не может быть. Когда команда возвращается в игру, когда команда показывает характер, то это радует не только тренерский штаб, но и наших болельщиков. Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку, особенно приятно было, когда они приехали нас встречать в аэропорт после игры в Казани. Раскатка сегодня была по желанию. Ребята – профессионалы, сами знают, что для максимально лучшей подготовки к игре. Кто-то решил пойти на лед, кто-то не пошел, но все занимались в зале.

– Эмоционально будет тяжело провести два матча за два дня?

– Будет тяжело не только эмоционально, но и физически, и морально. Это нормально, когда идут две спаренные игры. У нашего соперника вчера был выходной, понятно, что у них есть преимущество. Особенность какая – нужно, чтобы игроки хорошо восстановились после первого матча. И сегодня был обыкновенный день, как и перед каждой игрой.

– Какие-то коррективы в состав будут внесены?

– У нас еще есть время до матча. Мы еще пройдемся по составу, по игрокам. Всегда есть какие-то микротравмы. Уже перед игрой решим, кто выйдет на лед.