Константин Корнеев: "Северстали" хотелось бы больше играть в большинстве"

Защитник "Северстали" Константин Корнеев после поражения от СКА (4:7) во втором матче первого раунда плей-офф отметил, что команда ее не почувствовала игру в большинстве с петербургским клубом. Счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

– Совершили ряд ошибок, за которые нас наказали. Простые ошибки – от большого желания. СКА всегда играет сам и дает играть другим. Не зря у них больше всех заброшенных шайб. Отсюда и результативность.

– Наконец-то поиграли в большинстве. Почувствовали его вкус?

– Сыграли только один раз. Хотелось бы больше.

– Когда вы упали под Коскиранту – Ковальчук ударил вас по ноге?

– Там была борьба. Мне сложно сейчас комментировать. (Игорь ЕРОНКО)