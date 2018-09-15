Константин Корнеев: "Обыграли ЦСКА за счет сильного желания победить"

Защитник "Северстали" Константин Корнеев считает, что его команде удалось переиграть ЦСКА​ за счет сильного желания победить. Также он отметил командное взаимодействие игроков.

— В меньшинстве вы пропустили от ЦСКА только одну шайбу при четырех удалениях у вашей команды. Изучали игру армейцев в большинстве?

– Конечно. ЦСКА – очень сильный соперник, поэтому мы разбирали в их исполнении как игру "5 на 5", так и в неравных составах, - цитируют "Известия" Корнеева. - Постарались выполнить то, что от нас требовалось. Считаю, что все получилось.

— Во время игры в меньшинстве у вас постоянно было два игрока около ворот на подборе, еще двое блокировали около синей линии пас и бросок. Эта постоянная система игры вашей команды в меньшинстве или вы меняете ее от матча к матчу в зависимости от соперника?

– Мы стараемся играть все вместе, друг за друга. Если есть возможность блокировать броски, все без исключения в команде это делают. Чем реже шайба доходит до ворот, тем меньше вероятность пропустить гол.

— За счет чего игроки вашей команды постоянно были на шаг впереди ЦСКА?

– За счет сильного желания победить. Все полностью отдавались игре, играли на победу. Хорошо, что удалось ее одержать.