Константин Корнеев: "На финском сборе провели достаточно хорошую работу"

Защитник "Северстали" Константин Корнеев после второго матча с "Пеликанс" (3:4) подвел итоги встречи и всего финского сбора команды.



– Второй период неудачно сыграли, в третьем уже отступать было некуда. Создали хорошие моменты в конце, к сожалению, не удалось сравнять счет, – приводит слова Корнеева пресс-служба "Северстали". – Во втором матче команда соперника была побыстрее, чем в предыдущей игре. На финском сборе провели достаточно хорошую работу, сыграли четыре матча, итоги оцениваю как положительные.