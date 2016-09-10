Константин Корнеев: "Моменты создаем хорошие, но с реализацией пока не очень"

Защитник "Салавата Юлаева" Константин Корнеев выразил разочарование поражением в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (1:2). По его словам, команду подвела реализация моментов.

– Итог матча нас, естественно, не устраивает. Все ребята старались. Мы знали, что несколько игр до этого неудачно для нас складывались, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Корнеева. – Сегодня, к сожалению, не получилось. Мы не реализовали свои моменты и пропустили необязательные голы.

– На старте чемпионата неудачно играем в первом периоде. С чем это связываете?

– В большей степени со слишком большим желанием, потому что все понимают, в какой ситуации мы находимся. Естественно, все хотят забить. Может быть, от этого и закрепощаемся. Моменты создаем хорошие, но с реализацией пока не очень.

– Два поражения на старте текущей домашней серии добавили нервозности перед сегодняшней игрой?

– Нет, мы в любом случае настраиваемся только на победу, и нервозности никакой нет. Мы просто выходим и работаем. Повторюсь, что сегодня, к сожалению, опять не получилось.

– Как случилось, что мы пропустили сразу после того, как сравняли счет?

– Неправильно сыграли в обороне.

– Что сейчас нужно менять, чтобы выправлять ситуацию?

– Выиграть в следующем матче. Нам надо переломить один матч, это наша первоочередная задача.