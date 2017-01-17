Константин Горовиков: "Реализация была ключом к победе"

Нападающий "Динамо" Константин Горовиков после поражения от "Ак Барса" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение по поводу не засчитанного гола. Он отметил, что нужно забивать так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений во взятии ворот.

– Несмотря на то, что проиграли, матч был достойным. Интересная игра во всех отношениях против дисциплинированного и обученного соперника, который не имеет слабых мест. Они тактически грамотны и функционально хорошо готовы. Было очень интересно играть против такой команды. Единственный минус – поражение. Но даже несмотря на это, болельщики должны были остаться довольны, потому что на площадке борьба шла до последний секунды и накал в матче был высокий. Но игра есть игра и иногда твоя команда уступает, – рассказал Горовиков.

– Почему не получилось добиться положительного результата?

– Чтобы выигрывать, надо забрасывать больше одной шайбы. По ходу матча мы имели моменты, которые надо было обязательно реализовывать. Это был ключ к победе в таком матче.

– Вы ведь забросили больше одной шайбы. Разобрались, почему ее не засчитали?

– Что нам разбираться? Нужно играть и забивать так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений.

– Так ведь шайбу в ваши ворота засчитали в похожей ситуации.

– Есть компетентные лица, которые принимают решения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)