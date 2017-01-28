Константин Горовиков: "Кошечкин когтями вытащил "Металлург"

Нападающий "Динамо" Константин Горовиков после поражения от магнитогорского "Металлурга" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию моментов. По его словам, в этой встрече хорошо сыграл голкипер соперника Василий Кошечкин.

- Поражение – это в любом случае неприятно, от топ-клуба или нет. Как бы ни хотелось побеждать, игра есть игра, иногда проигрываем.

- Можно сказать, что все решалось в первом периоде и столько не забивать "Магнитке" нельзя?

- Это ключевая причина сегодняшнего поражения. Если не забивать из таких позиций, которые мы создавали, из каких тогда забивать? Лучше голевых эпизодов не создать. Конечно, надо лучше реализовывать моменты.

- У вас как раз был момент в первом периоде. Не получилось поднять шайбу?

- Да, немного не получилось. Думаю, Василий Кошечкин просто переиграл меня. Когтями, можно сказать, вытащил "Металлург".

- Вы поэтому потом к нему подъехали?

- Да. Из разряда неберущихся. Там был лед со снегом, но Мозякин доказал, что и со снегом можно забивать, и без. Это индивидуальное мастерство. Есть люди, которые и один из одного реализовывают, а есть те, кто из трех один не могут забить. Поэтому и результат не такой, какой мы хотим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)