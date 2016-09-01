Константин Горовиков: "Как бы мы ни старались, указания тренера не могут выполняться полностью"

Центральный нападающий московского "Динамо" Константин Горовиков в интервью клубной пресс-службе отметил боевой настрой команды в этом сезоне. Он также выразил удовлетворение игрой новичков.

– В этом сезоне в составе "Динамо" впервые вышли на лед Алексей Маклюков, Андрей Бирюков, Николай Владимиров. Как оцениваете игру дебютантов? - вопрос Горовикову.

– Дебютанты недолго остаются дебютантами: как только надели майку с нашей эмблемой – они стали частью нашей команды. Могу сказать, что на данный момент они делают все, что от них требуется, и команда на них рассчитывает. Если бы было иначе, эти игроки не оказались бы в нашей команде.

– В целом на данный момент полностью удается выполнить указания тренера?

– Как бы мы ни старались, как бы мы не хотели, указания тренера не могут выполняться полностью, а только в большей или в меньшей степени. Сейчас, безусловно, нам есть к чему стремиться, над чем работать, чтобы то расхождение, которое существует между установкой и исполнением, было минимальным.

– А настроение в команде боевое?

– Безусловно! Других вариантов просто не может быть. Мы же спортсмены и играем, чтобы выходить на лед и побеждать!