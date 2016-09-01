Константин Горовиков: "Качество игры в матче с "Кузней" было не самое лучшее"

Центральный нападающий московского "Динамо" Константин Горовиков, преодолевший отметку в 350 матчей в составе бело-голубых, выразил мнение в интервью клубной пресс-службе, что качество игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" (5:0) было не самым лучшим. Тем не менее, он остался доволен результатом.

– Вам не часто приходится наблюдать за игрой родной команды со стороны. Какие впечатления от сегодняшнего матча: что понравилось, что не понравилось? – вопрос Горовикову.

– Конечно, качество сегодняшней игры не самое лучшее, но безусловно радует конечный результат: пять заброшенных шайб, большинство реализовано – так что в любом случае положительных моментов больше. К сожалению, получалось не все, к чему стремились, и в игре присутствовал некий сумбур, но это можно списать на начало чемпионата. Не может не сказываться и дальний выезд, с которого мы этот чемпионат начали. Но результат все перекрывает, а над всеми недочетами и недостатками мы работаем.

– Как оцениваете дальневосточный выезд?

– Близко к 100 процентов. Можно смело сказать, что все прошло хорошо.

– В конце игры с "Локомотивом" команда выглядела немного растерянной. Как считаете, почему?

– В Ярославле действительно была непростая игра: во-первых, это был выездной для нас матч, во-вторых, соперник неплохо двигался. Пропустили там две шайбы, одну из которых – в конце третьего периода, что совсем неправильно. Но мы обращаем на это внимание, хотя пока у нас не всегда получается сохранять наши ворота в неприкосновенности, особенно в конце третьего периода. Исключением стал сегодняшний матч, и будем надеяться, что от этой нехорошей традиции мы скоро отойдем.