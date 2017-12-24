Константин Горовиков: "Динамо" для меня – родной клуб, все самые яркие победы были за эту команду"

Бывший нападающий московского "Динамо" и СКА Константин Горовиков отметил, что в матче между командами болел за отдельных игроков. Он также добавил, что все самые яркие победы в его жизни были за бело-голубых.

Напомним, что Горовиков завершил карьеру в апреле 2017 года.

– Что для Вас значит "Динамо"?

– Родной клуб. Все мои самые яркие победы были за бело-голубых, – приводит пресс-служба "Динамо" слова Горовикова. – Два Кубка Гагарина, и этим все сказано.



– Но начинали ведь Вы карьеру в СКА… В противостоянии команд за кого болели?

– Я ребятам-болельщикам, которые видимо тонкой души и просчитали, что я в одном клубе 7 лет играл, в другом 8, говорил, что сейчас я уже не за какой конкретно клуб не переживаю, а болею скорее за отдельных игроков. Со многими из них я играл, да и тренерский штаб, который стоял по обе стороны, тоже мне знаком, под их руководством я играл. Ну, а побеждает пусть сильнейший! Для этого спорт и существует.



– Всем болельщикам, конечно, интересно, чем Вы сейчас занимаетесь и какие планы на будущее?

– Хоккей остался в моей жизни. Я стал, а точнее становлюсь тренером. И сейчас под моим руководством выступает команда СКА 2001 года рождения.



Горовиков выступал за "Динамо" с 2010 по 2017 год и выиграл с командой два Кубка Гагарина. Он также играл за СКА с 1994 по 1999, с 2004 по 2005 и с 2007 по 2010 год. В составе сборной России хоккеист дважды становился чемпионом мира.