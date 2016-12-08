22:12 8 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Константин Глазачев: "Спартак" сегодня вытащил вратарь"

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Нападающий "Спартака" Константин Глазачев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (3:1) отметил, что соперник не является для красно-белых удобным, хоть и был дважды обыгран за короткий промежуток времени. 

- "Спартак" вел в счете и имел большое преимущество, но пропустил во втором периоде. Почему не удалось раньше забросить вторую шайбу?

- Мы играли не очень хорошо, но взяли три очка. Для нас теперь главное - одержать победу в ближайшем матче, чтобы приблизиться к зоне плей-офф. Пока вообще не хочется что-то комментировать, потому что мы не заслужили внимания к себе.

- "Нефтехимик" вы обыграли дважды за короткий отрезок времени. Можно ли сказать, что этот соперник удобен для "Спартака"?

- Это боевитая команда. Нас сегодня вратарь вытащил, и в чем-то нам повезло в конце матча. Но я бы не стал говорить, что этот соперник для нас удобный. Вряд ли он вообще для кого-то удобный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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