Константин Барулин: "Задержка зарплат частично помешала "Сочи" выйти в плей-офф КХЛ"

Вратарь "Сочи" Константин Барулин в интервью "Известиям" сообщил о том, что в предстоящем сезоне руководство клуба дало обещание своевременно осуществлять выплату зарплат. По словам голкипера, в минувшем розыгрыше КХЛ финансовые проблемы частично повлияли на невыход команды в плей-офф.

- Вы начинаете в "Сочи" третий сезон. С чем связываете то, что впервые в своей карьере продержались в одном клубе больше двух лет подряд? - вопрос Барулину.

- Здесь очень комфортно и мне, и моей семье. Поэтому и остаемся как можно дольше. Не могу сказать, что в предыдущих клубах и городах было плохо. Но там не по моей вине происходили расставания. Меня не выгоняли из команд, не убирали из состава. Просто не сходились во мнениях о дальнейшей совместной работе. И мирно расставались.

- В "Сочи" в предыдущие два сезона вы сталкивались с задержками выплат зарплат. Это не нарушало комфорт?

- Нам все выплатили и дали обязательство, что в этом сезоне выплаты будут производиться без задержек. Пока проблем нет.

- В позапрошлом сезоне вопреки финансовым проблемам "Сочи" уверенно закончили регулярный чемпионат на четвертом месте в Западной конференции. Почему через год не удалось пройти в плей-офф?

- В прошлом сезоне финансовых проблем было больше, чем в позапрошлом. В сезоне-2015/16 нам не платили 2–3 месяца. В прошлом - до полугода. Отчасти это помешало нам попасть в плей-офф. Не скажу, что ребята опускали руки. Но есть игроки, которые еще не успели сколотить капитал, и вынуждены думать о том, как прокормить семью, оплатить жилье. Это, конечно, не дает полностью сконцентрироваться на игре. Но вы сами видели, что мы до последнего боролись за выход в плей-офф и нам не хватило буквально 2–3 очков для этого.