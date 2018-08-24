Константин Барулин: "Встретимся с профсоюзом, тогда и решим: вступать или нет"

Вратарь "Сочи" Константин Барулин, только на турнире Пучкова сыгравший первые матчи на предсезонке, поделился мнением о команде и финансовой стабильности клуба. Сегодня на турнире в Санкт-Петербурге южане проиграли "Куньлуню" (2:3).

– Каждый год у нас на 70 процентов новый состав, и, конечно, уходит время на то, чтобы сыграться, – сказал Барулин. – Но команда стала моложе, и мне из ворот видно, что она стала более агрессивной. Мы хорошо играем в атаке, но не всегда этим пользуемся и не всегда дорабатываем сзади.

Я начал играть только под конец августа не из-за повреждения. Мы так изначально планировали с тренером вратарей. Готовился-то я на сборах вместе с командой.

Руководство обещало, что в этом сезоне все стабильно будет по зарплатам. Но так и раньше говорили. Хотя мы руководству верим. А с профсоюзом игроков мы еще не встречались. Когда встретимся, тогда и будем решать: вступать или нет. (Игорь ЕРОНКО)