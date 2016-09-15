Константин Барулин: "В "Динамо" все ребята родные"

Вратарь "Сочи" Константин Барулин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (2:1) поблагодарил своих партнеров за проявленную самоотдачу. Голкипер добавил, что рад сыграть против своей бывшей команды. Также он рассказал, что следит за подготовкой сборной России к Кубку мира-2016, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Тяжелая игра, – сказал Барулин. – "Динамо" всегда играет на контратаках. У соперника молодая команда. Мы серьезно готовились. В прошлом плей-офф мы уступили "Динамо" в четырех матчах. Спасибо ребятам, спасибо сопернику. Дотерпели, выстояли, смогли забить в третьем периоде и выиграть.

– Прошлогодняя серия дополнительно мотивировала сегодня?

– Нужно забывать о таком. Анализировать и забывать. Конечно, мы переживали, но это пройденный этап. Сегодня мы выходили с новыми эмоциями. У нас много травмированных. Вижу, что и у "Динамо" не все на льду.

– "Сочи" хорошо провел первый период. Почему пропустили первыми?

– Было тяжело. Вместо второго защитника оказался нападающий – и мы пропустили.

– За счет чего удалось переломить игру?

– Хорошо, что забили в большинстве. Был удачный отскок, когда забрасывали вторую шайбу. Санька Еременко – тоже молодец, спасибо ему за игру. Там все ребята тоже родные (улыбается).

Это хоккей, мы делаем свою работу, переходим в другие клубы. Появляется лишняя мотивация против клубов, в которых ты играл.

– Смотрели матч Канада – Россия?

– Я смотрел обзор сегодня утром. Ночью было никак не посмотреть – готовились к игре. Молодцы, хорошо играли, но в концовке не хватило. Овертайм "три на три" – очень интересный.

– Хотели бы сыграть в таком формате?

– Я играю здесь (улыбается).