Константин Барулин: "Сочи" всего три года, но костяк болельщиков уже сложился"

Вратарь "Сочи" Константин Барулин отметил, что матч регулярного чемпионата КХЛ против бывшего клуба "Спартака" (3:1) не носил для него принципиального характера. По его словам, в борьбе за место в плей-офф сочинцы одинаково настраиваются на всех соперников.

– Я передаю большой привет спартаковским болельщикам и всем поклонникам команд, в которых я играл, – цитирует официальный сайт КХЛ Барулина. – После игры подъехал поблагодарить трибуны. Нам сейчас нужны очки в каждом матче, мы боремся за попадание в плей-офф, поэтому выходим мобилизованными на матчи с любым соперником, не только на "Спартак".

– В прошлом сезоне "Сочи" уверенно попал в плей-офф, а в этом вам приходится вести борьбу, чтобы попасть в восьмерку. В чем причина?

– У нас на 50 процентов обновился состав, нужно было сыграться. В начале сезона шли в пятерке, но провести сезон ровно очень сложно. Команда так или иначе сталкивается с определенными проблемами, которые иногда выбивают из колеи.

– Как дела обстоят с болельщиками в "Сочи"? В субтропиках уже привыкли к хоккею?

– "Сочи" – новая команда, ей всего три года, но уже сложился костяк болельщиков, которые ходят на все матчи.