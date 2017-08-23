Константин Барулин: "Нельзя говорить, что "Сочи" - аутсайдер"

Вратарь "Сочи" Константин Барулин в интервью "Известиям" сообщил о том, что команда только привыкает к требованиям нового главного тренера Сергея Зубова. При этом голкипер подчеркнул, что в этом плане ему немного легче, потому что в тренерский штаб вошел специалист, с которым он работал ранее.

- Новый главный тренер "Сочи" Сергей Зубов сильно отличается от своего предшественника Вячеслава Буцаева? - вопрос Барулину.

- Каждый из них играл в НХЛ. Каждый имеет колоссальный опыт работы в нашем чемпионате. Но в нюансах тренировочного процесса есть определенные различия. Впрочем, пока мы только привыкаем к требованиям Сергея Александровича.

Новая команда собралась, и нам еще нужно много вместе делать. Мне в этом смысле полегче, поскольку пришедший с Зубовым тренер вратарей Яри Каарела уже тренировал меня в "Атланте", поэтому долго притираться друг к другу нам не пришлось.

- В последние годы Зубов снискал репутацию одного из самых немногословных тренеров КХЛ. Внутри команды он ведет себя также?

- Лишнее слово может обернуться против тебя. Сейчас многим хочется "укусить" спортсмена или тренера. В раздевалке Зубов общается не так, как на публике. Идет рабочий процесс, он максимально доступно объясняет, чего от нас хочет, указывает на недочеты.

- Минимальная цель на сезон - выход в плей-офф?

- Будем работать. Конечно, задачи ставятся серьезные. Да, сменилось 85 процентов команды. И что? Не выходить из-за этого в плей-офф? Каждый игрок, каждая команда ставит перед собой самые высокие задачи. Нельзя говорить, что мы аутсайдеры.