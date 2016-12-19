Константин Алексеев: "Первоочередная задача "Сибири" - попадание в плей-офф Кубка Гагарина"

Защитник "Сибири" Константин Алексеев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (2:1) отметил, что было очень важно добиться успеха с точки зрения позиции команды в турнирной таблице. Эта игра стала для Алексеева первой в составе "Сибири" после возвращения из ЦСКА.

– Это была очень важная победа для команды, ситуация в турнирной таблице на грани, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Алексеева. – Наша первоочередная задача – попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Это моя первая игра после возвращения из ЦСКА, мандража не было, все отлично. Было очень приятно слышать, как на приветствии болельщики скандировали мою фамилию.

В третьем периоде немного расслабились. Завтра тренеры расскажут, что было не так. Преимущество в одну шайбу – это всегда волнительно. Надо стараться доводить дело до конца без нервов.