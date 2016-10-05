11:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Константин Алексеев: "Медвешчак" не удивил ЦСКА"

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Защитник ЦСКА Константин Алексеев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (5:2) заявил, что рад вернуться на лед после травмы. Игрок отметился результативной передачей во встрече с хорватским клубом.

– Ощущения замечательные, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Алексеева. – Здорово, что выиграли, да и вообще игра сегодня неплохая получилась, на мой взгляд. Конечно, приятно набрать очко в первом же матче. "Медвешчак" не удивил, мы знали, как соперник будет играть. Они все игры провели в таком ключе, мы готовились к этому.

Дополнительная информация

http://www.cska-hockey.ru/news/Dmitrij_Kvartalnov_i_Konstantin_Alekseev__o_matche_Medveshchak__CSKA

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