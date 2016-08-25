Константин Алексеев: "ЦСКА сегодня все удалось"

Защитник ЦСКА Константин Алексеев после победы над "Трактором" (3:0) похвалил вратаря Виктора Фаста, а также отметил, что не следил за параллельными матчами.
– Нам сегодня все удалось, мы выиграли матч, причем всухую, – сказал Алексеев. – Фаст – молодец, и команда тоже старалась.
– Впереди у вас тоже не самые легкие матчи и очень важно набрать очковый запас.
– На самом деле я думаю, что легких матчей вообще не бывает, и мы готовимся к каждой игре одинаково, не зависимо от того, против кого выходим на лед.
– "Трактор" в первом матче сумел обыграть СКА. Наверняка были удивлены этим фактом.
– Да нет. В КХЛ все бывает. Любая команда может обыграть любую, потому что все соперники сильные.
– ЦСКА долго не мог открыть счет в сегодняшней игре. Почему, как считаете?
– Потому что не удавалось реализовывать свои моменты в начале встречи. У соперника хорошо действовал вратарь. Но в итоге та работа, которую мы выполняли с самого начала, принесла нам результат
– Ковальчук сегодня отметился хетт-триком в Питере, Плотников забил спустя полтора года.
– Да? Я без понятия. Даже не следил, кто как играет в параллельных матчах. Здорово, что Илья забросил три шайбы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)