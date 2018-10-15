Коновалов, Желинас, Росен - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Илья Коновалов ("Локомотив"), одержавший победы в трех гостевых матчах недели (в двух из них – на ноль). "Сухарь" в поединке со СКА стал для 20-летнего голкипера ярославского клуба первым в КХЛ. Коновалов отразил 97,56 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,67.

Лучшим защитником признан Эрик Желинас ("Слован"), в трех матчах (в том числе двух гостевых) одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 3 (1+2) очка, гол в ворота "Сибири" стал решающим. Канадский защитник, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки во всех поединках недели, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), отметившись 12 бросками по воротам.

Лучшим нападающим признан Роберт Росен ("Сочи"), в трех матчах (в том числе двух гостевых) набравший 4 (3+1) очка. Шведский нападающий набирал очки во всех поединках недели, оформил дубль в ворота "Торпедо", одна из шайб стала победной. Росен завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+3), отметился 9 бросками по воротам и заблокировал 4 броска соперников.

Лучшим новичком признан защитник Александр Романов (ЦСКА), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы при показателе полезности (+1) и отметившийся голевой передачей. 18-летний защитник армейского клуба проводил на льду в среднем 14 минут 39 секунд.