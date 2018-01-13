Команда Назарова - победитель мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Дивизион Харламова стал победителем мастер-шоу Матча звезд КХЛ, выиграв седьмой конкурс дня - командную эстафету. Коллектив под руководством Андрея Назарова опередила соперников из дивизионов Боброва, Чернышева и Тарасова по дополнительному показателю - лучшему результату игрока из МХЛ Игоря Гераськина во втором конкурсе.
Итоговое положение команд:
Дивизион Харламова - 3 очка
Дивизион Боброва - 2 очка
Дивизион Чернышева - 2 очка
Дивизион Тарасова - 1 очко
Команда дивизиона Харламова становится победителем Мастер-шоу #KHLAllStar 2018! pic.twitter.com/Wtwq3lZIzR– КХЛ (@khl) 13 января 2018 г.
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