13:16 | Хоккей — КХЛ

Команда Назарова - победитель мастер-шоу Матча звезд КХЛ


Дивизион Харламова стал победителем мастер-шоу Матча звезд КХЛ, выиграв седьмой конкурс дня - командную эстафету. Коллектив под руководством Андрея Назарова опередила соперников из дивизионов Боброва, Чернышева и Тарасова по дополнительному показателю - лучшему результату игрока из МХЛ Игоря Гераськина во втором конкурсе.

Итоговое положение команд:

Дивизион Харламова - 3 очка
Дивизион Боброва - 2 очка
Дивизион Чернышева - 2 очка
Дивизион Тарасова - 1 очко

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Материалы других СМИ
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