Команда Назарова - победитель мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Дивизион Харламова стал победителем мастер-шоу Матча звезд КХЛ, выиграв седьмой конкурс дня - командную эстафету. Коллектив под руководством Андрея Назарова опередила соперников из дивизионов Боброва, Чернышева и Тарасова по дополнительному показателю - лучшему результату игрока из МХЛ Игоря Гераськина во втором конкурсе.

Итоговое положение команд:

Дивизион Харламова - 3 очка

Дивизион Боброва - 2 очка

Дивизион Чернышева - 2 очка

Дивизион Тарасова - 1 очко