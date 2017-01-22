Команда дивизиона Чернышева - в финале Матча звезд КХЛ-2017

Команда дивизиона Чернышева обыграла сборную дивизиона Харламова в 1/2 финала Матча звезд КХЛ-2017 со счетом 4:3. Дублем в составе победителей отметился нападающий "Салавата Юлаева" Энвер Лисин.

Матч звезд КХЛ

1/2 финала

Дивизион Харламова – дивизион Чернышева – 3:4 (1:2, 2:2)

Голы: Ткачев – 1 (Коварж, Мозякин), 2:02 – 1:0. Рау – 1 (Коларж), 6:38 – 1:1. Лисин – 1 (Капризов), 7:57 – 1:2. Мозякин – 1 (Зарипов), 12:52 – 2:2. Рау – 2 (Медведев, Доус), 13:18 – 2:3. Лисин – 2 (Леписто, Алтыбармакян), 14:21 – 2:4. Кольцов – 1, 19:43 – 3:4.

Нереализованный буллит: Доус (18:48, дивизион Чернышева).

Вратари: Францоуз (18:33 – 18:48, 18:57) – Бобков.

Броски: 22 (10+12) - 16 (6+10).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

22 января. Уфа. "Уфа Арена".

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