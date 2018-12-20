"Колорадо" без Варламова обыграл "Монреаль"

"Колорадо" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Канадиенс".

Российский вратарь хозяев Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Монреаль" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Галлахер - 15 (бол., Питри, Друэн), 5:43 - 0:1. Рантанен - 16 (Маккиннон), 24:21 - 1:1. Ландескуг - 23 (Маккиннон, Рантанен), 40:35 - 2:1.

Вратари: Грубауэр - Прайс (59:02 - 59:35).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 26 (12+4+10) - 36 (13+14+9).

Наши: Задоров (7.03/1/0) - -.

20 декабря. Денвер. Pepsi Center.