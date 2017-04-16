Количество китайских клубов в КХЛ может увеличиться

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что не только пекинский "Куньлунь", но и другие китайские хоккейные клубы могут заинтересоваться сотрудничеством с лигой. "Куньлунь" дебютировал в чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17, в результате дойдя до первого раунда плей-офф.

– Никто не ожидал, что "Куньлунь" сразу выйдет в плей-офф, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Надеюсь, они сохранят темп. Лига намерена играть серьезную роль в Китае. Не исключаю появления в Китае других клубов, которые будут сотрудничать с КХЛ.