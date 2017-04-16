Количество китайских клубов в КХЛ может увеличиться

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что не только пекинский "Куньлунь", но и другие китайские хоккейные клубы могут заинтересоваться сотрудничеством с лигой. "Куньлунь" дебютировал в чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17, в результате дойдя до первого раунда плей-офф.
– Никто не ожидал, что "Куньлунь" сразу выйдет в плей-офф, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Надеюсь, они сохранят темп. Лига намерена играть серьезную роль в Китае. Не исключаю появления в Китае других клубов, которые будут сотрудничать с КХЛ.
Thomas_Boy
Хотя... Теперь хоть понятно, что означает КХЛ. Китайская хоккейная лига.
19:10
Паснаход
Что, совсем не все дома, к чёртовой матери?!
19:09
Джон....Сильвер
Давайте, давайте! Оставим в КХЛ СКА, 20 китайских клубов, а российские клубы все на выход!!! Первые Югра и Кузня!
19:04
Thomas_Boy
За такой стеб морду бить надо.
19:03
Thomas_Boy
Дима... Ты совсем идиот что ли? Вы там супу рыбьего объелись, не?
19:03