18:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Количество китайских клубов в КХЛ может увеличиться

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что не только пекинский "Куньлунь", но и другие китайские хоккейные клубы могут заинтересоваться сотрудничеством с лигой. "Куньлунь" дебютировал в чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17, в результате дойдя до первого раунда плей-офф.

– Никто не ожидал, что "Куньлунь" сразу выйдет в плей-офф, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Надеюсь, они сохранят темп. Лига намерена играть серьезную роль в Китае. Не исключаю появления в Китае других клубов, которые будут сотрудничать с КХЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4186926

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Thomas_Boy

Хотя... Теперь хоть понятно, что означает КХЛ. Китайская хоккейная лига.

19:10

Паснаход

Что, совсем не все дома, к чёртовой матери?!

19:09

Джон....Сильвер

Давайте, давайте! Оставим в КХЛ СКА, 20 китайских клубов, а российские клубы все на выход!!! Первые Югра и Кузня!

19:04

Thomas_Boy

За такой стеб морду бить надо.

19:03

Thomas_Boy

Дима... Ты совсем идиот что ли? Вы там супу рыбьего объелись, не?

19:03

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