Кольцов и Воронин пропустят второй матч серии с ЦСКА

Сегодня ЦСКА примет "Спартак" во втором матче серии плей-офф КХЛ. Красно-белые в своем Твиттере объявили состав на игру, а также сообщили, что защитник Кирилл Кольцов и нападающий Артем Воронин пропустят встречу.
Ворота "Спартака" будет защищать Никита Беспалов. Напомним, что он пропустил четыре шайбы в первом матче. Счет в серии 1-0 в польщу ЦСКА.
Тренерский штаб "Спартака" назвал состав на второй матч серии против ЦСКА. Не примут участия в игре Кирилл Кольцов и Артём Воронин. В линию обороны вернулся @soroka4093, в центре четвёртого звена будет действовать Александр Кузнецов. Место в воротах займёт Никита Беспалов. pic.twitter.com/v1WiP0Bc7J– Спартак Москва (@spartak_hc) 5 марта 2018 г.
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