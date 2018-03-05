Кольцов и Воронин пропустят второй матч серии с ЦСКА

Сегодня ЦСКА примет "Спартак" во втором матче серии плей-офф КХЛ. Красно-белые в своем Твиттере объявили состав на игру, а также сообщили, что защитник Кирилл Кольцов и нападающий Артем Воронин пропустят встречу.

Ворота "Спартака" будет защищать Никита Беспалов. Напомним, что он пропустил четыре шайбы в первом матче. Счет в серии 1-0 в польщу ЦСКА.