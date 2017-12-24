Кольцов дебютирует за "Спартак" в матче с "Куньлунем"

Сегодня "Куньлунь" на своем льду примет "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе красно-белых проведет свой первый матч за команду защитник Кирилл Кольцов. После травмы вернулся в состав нападающий Бен Максвелл.
Напомним, что в начале декабря "Трактор" расторг контракт с 34-летним Кольцовым. Его соглашение со "Спартаком" рассчитано до конца сезона. В этом сезоне он провел 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности "-18".
В 1 паре защитников дебютирует Кольцов. Вернулся в состав нападающий Максвелл, пропустивший несколько матчей из-за травмы. Он будет действовать вместе с Хохлачёвым и Радилом. Также заявлен на игру Мирнов. 7 защитником заявлен Сорокин, 13 нападающим - Цыплаков. В воротах Беспалов pic.twitter.com/YHM61ppaaO– Спартак Москва (@spartak_hc) 24 декабря 2017 г.